اليوم.. طعون المتهمين بتنظيم داعش الصعيد على أحكام المؤبد والمشدد

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت فى 8 نوفمبر الماضى، بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالسجن المشدد 15عامًا، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم “داعش”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، كما عاقبت 6 متهمين “أحداث” بالسجن 5 سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

أسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.