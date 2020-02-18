حوادثعاجل

اليوم.. طعون المتهمين بتنظيم داعش الصعيد على أحكام المؤبد والمشدد

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت فى 8 نوفمبر الماضى، بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالسجن المشدد 15عامًا، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم “داعش”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، كما عاقبت 6 متهمين “أحداث” بالسجن 5 سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

أسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

Post Views: 21
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 39 دقيقة
520

الصبروط يحيل ٦ مركز شباب لتحقيق بالقليوبية لهذا السبب

منذ ساعة واحدة
517

ديانا كرزون تلتقي جمهورها الخليجي والعربي في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الأردن الفجيرة

منذ 3 ساعات
546

حكم قضائي ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمواصفات

منذ 3 ساعات
536

المادة 77 من الدستور انقذت نقابة المحامين من الحراسة

Don`t copy text!