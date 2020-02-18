القوى العاملة: تعيين 2298 شابا منهم 41 من ذوي الهمم بالقليوبية

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بلغ 2298 شابا، منهم 41 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6358 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن توفير 14 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

وقال الوزير، إن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 1870عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1938 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 14 شهادة قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و45 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وذلك خلال يناير 2020.

وأشار محمد طه وكيل وزارة القوي العامله بالقليوبية، إلي أنه في مجال السفر للعمل بالخارج، تم إصدار 142 تصريحا بالعمل في الخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 44 مؤهلات عليا، و60 متوسطة، و4 فوق المتوسطة، و34 بدون مؤهل.

وتابع: أن ما تحقق من إنجاز خلال الشهر في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و462 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 45 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من “زواج وولادة وعمليات جراحية”.

وقال أنه تم التفتيش على 900 منشأة، و28 حملة نهارية على 129 منشأة، وحمالتان ليليين على40 منشاة، وتحرير 349 محضرا، وإجراء التفتيش على 326 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 211 محضرا ضد منشآت مخالفة، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 172 شكوى تم تسوية 8 شكاوى وديا وإحالة 43 للقضاء، وحفظ 18 شكوى، ومازالت هناك 103 شكاوى تحت البحث والدراسة .