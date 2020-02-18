الصبروط يحيل ٦ مركز شباب لتحقيق بالقليوبية لهذا السبب

به اللجنه المشكله برئاسه محمد عبد العزيز مدير اداره خدمه المواطنين بالمديريه وعبد الحميد العليم حماد من العاملين بالاداره حيث شملت المتابعه مركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب و مركز ي شباب باسوس وأبو الغيط وشلقان التابعين لاداره شباب القناطر الخيرية ، وقد وجدت المراكز مفتوحة تمارس النشاط في غياب بعض العاملين .