الصبروط يحيل ٦ مركز شباب لتحقيق بالقليوبية لهذا السبب

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم أثناء أوقات العمل الرسمية خلال المتابعة الميدانية التي قامت
به اللجنه المشكله برئاسه محمد عبد العزيز مدير اداره خدمه المواطنين بالمديريه وعبد الحميد العليم حماد من العاملين بالاداره حيث شملت المتابعه مركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب و مركز ي شباب باسوس وأبو الغيط وشلقان التابعين لاداره شباب القناطر الخيرية ، وقد وجدت المراكز مفتوحة تمارس النشاط في غياب بعض العاملين .
وتبينت اللجنة من غلق مركز شباب دار الكتب و منشأة الأهالي التابعين لادارة شباب القناطر الخيرية.
كما شملت المتابعه مركز شباب عزبة الجندي وميت حلفا وزاوية النجار وبلقس التابعة لادارة شباب قليوب والتي وجد ت مفتوحة يمارس نشاطهم وتلاحظ التزام العاملين.
ووجهت لجنة المتابعة بضرورة التزام العاملين ومتابعة أعمال النظافة وايصالات الملاعب بالمراكز.
وتتم المتابعات الميدانيه المفاجاه لمراكز الشباب بناءا على توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه لضمان جوده خدمات مراكز الشبابوتقديم مستوى افضل لابناء المحافظه.