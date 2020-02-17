مصرع شخص وضبط شقيقيه خلال محاولة سرقة مخزن أدوية بالقليوبية

لقي شخص مصرعه بينما هرب شقيقاه أثناء قيامهم بسرقة مخزن أدوية، تم التحفظ عليه من قبل النيابة العامه لإدارته بدون ترخيص في القناطر الخيرية، فشعر بهم الحراسه المعينه على المخزن فقاموا بالهروب بالقفز من أعلى سطح المخزن فلقى أحدهم مصرعه والقى القبض على المتهمان الآخران، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من أفراد شرطه معينين حراسة على مخزن أدوية غير مرخص بدائرة المركز وصدر قرار النيابة العامة بالتحفظ على المخزن وما به من أدوية، كما صدر حكم بالحبس والغرامة والمصادرة ضد صاحب المخزن.

قام صاحب المخزن بالإتفاق مع ثلاثة أشقاء على سرقة الأدوية الموجودة بالمخزن، وأثناء قيامهم بسرقة المخزن شعر بهم رجال الشرطة المعينين حراسة على المخزن ما جعلهم يقفزون أعلى العمارة المجاورة للمخزن هروبا منهم فلقى أحدهم ويدعى «ه.ع» مصرعه وتم ضبط الاثنان الآخران وهما «ض.ع» و«ت.ع»، وتم نقل الجثه إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما قررت حبس شقيقاه المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار «ا.م» صاحب مخزن الأدوية، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.