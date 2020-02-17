لعدم الانضباط الإداري احالة 42 من العاملين بايتاى البارود وشبراخيت للتحقيق

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية

هذا وقد اسفرت الحملات الرقابيه التي نفذتها وحدات الرقابه والمتابعه بمركزي (ايتاي البارود – شبراخيت ) عن احالة 50 من العاملين وذلك من خلال المرور علي عدد من المنشآت الصحية و الخدمية حيث تم :-

*احالة 4 من العاملين بمدرسة الشهيدة اسماء الخرادلى الابتدائية بأبو منجوج ومدرسة ابتوك الاعدادية بمركز ومدينه شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين .

*احاله 38 من العاملين بالإدارة التعليمية و إدارة التضامن الاجتماعي و إدارة الشباب والرياضة بايتاي البارود للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى

وقد شدد اللواء/ هشام آمنه علي إستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير .