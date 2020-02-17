لأول مرة فى تاريخها بنها تصعد لدور اللـ 16 لكأس مصر لكرة اليد وتلاقى نادى الزمالك

لأول مرة فى تاريخ نادى بنها الرياضى صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادى بنها الرياضى لدور ال 16 من كأس مصر لكرة اليد بعد تحقيقة اليوم الفوز على فريق الفيوم بنتيجة 30/20 لصالح نادى بنها الرياضى وبذلك يلتقى نادى بنها الرياضى مع الفريق الاول لكرة اليد بنادى الزمالك فى الصاله المغطاة باستاد بنها االرياضى فى دور ال 16 لكأس مصر لكرة اليد

وجدير بالذكر ان الجهاز الفنى لكرة اليد بنادى بنها الرياضى يتكون من محمد عبد الرحمن المشرف العام على كرة اليد بنادى بنها الرياضى وعماد الجندى المدير الفنى و هشام العوني المدرب العام الكابتن خطاب العوني إداري الفريق و الكابتن طه عفيفي ابراهيم ابوزيد

ومن جانبها قالت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة نادى بنها الرياضى ان هذا يعتبر انجاز لفريق كرة اليد بنادى بنها الرياضى والذى يلعب فى الدورى الممتاز لكرة اليد وانجاز لكل فرق محافظة القليوبية ويعتبر هذا نتاج مجهود محترم تم بذلة من كل القائمين على كرة اليد بالنادى من مدربين ولاعبين وبغض النظر عن النتيجة المقبلة فى كأس مصر بين النادى وفريق نادى الزمالك والملقب بملوك الصالات فمنظومة كرة اليد بالنادى لها كل الشكر والتقدير والدعم والمساندة لأنها بأقل الامكانيات تحقق الكثير من الانجازات .

