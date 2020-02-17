سوريا :تشفيل مطار حلب الدولي بعد توقفه 9 سنوات

كتبت منى توفيق

نقل التلفزيون السوري اليوم اﻷثنين تصريح وزير النقل السوري على حمود عودة تشفيل مطار حلب الدولي بعد توقفه 9 سنوات اﻷربعاء القادم وأول رحلة جوية من دمشق الى حلب مع برمجة رحلات من القاهرة ودمشق خلال ايام قليلة وكان حمود قد صرح في وقت سابق نقلته قناة” روسيا اليوم” وضع اللمسات النهائية التي تعيد مطار

حلب الدولي للعمل واستعادة نشاطة عقب تحسن الظروف اﻷمنية إضافة الى تأهيل مطار حمييميم في ريف الﻷذقية حيث باشر اعمال تجهيز المهبط الغربي وتمت اعادة صيانة وتأهيل الصالة ومستلزمتها وشهد المطار عودة الرحلات الى الوجهات الخارجية ونطلقت وهبطت رحلات دولية كما طالب بضرورة عودة التشغيل من والى مطار دمشق الدولي الى اوروبا والسماح بالعبور فوق اﻷجواء السورية ورفع الحظر والعقوبات الظالمة القسرية احادية الجانب على السورية للطيران

واحتفلت مدينة حلب امس اﻷحد بتحرير اغلب مناطق المدينة وريف حلب من المجموعة اﻹرهابية مما ساهم في إعادة اﻷمن الى المنطقة المحيطة بالمطار الدولي .