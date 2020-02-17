البلطجية والخارجين علي القانون يفرضون نفوذهم علي ارض هيئة الطرق والكباري أسفل الدائري بناحية قليوب

مازال الخارجين علي القانون يفرضون نفوذهم علي ارض مملوكة لهيئة الطرق والكباري من ناحية قليوب وما زالوا يتحكمون في السيطرة علي مقدرات الهيئة وتوزيع الأرض وفقا لاهوائهم وأغراضهم التي تحقق لهم فرض النفوذ واستغلال الأرض لتحقيق مكاسب تضر عمدا بهيبة الدولة.

يقوم البلطجية بمخالفة الرسوم الكركية التي بموجبها يحصل أصحاب العقود المبرمة مع الهيئة علي أحقيتهم في الأرض نظير حق الأنتفاع.

ويتحايل الخارجين عن القانون من خلال علاقتهم المشبوهة مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من الموظفين بالأجهزة المعنية.

لقد فرض الخارجين عن القانون علي أصحاب العقود القانونية المبرمة مع الهيئة أوضاع غير قانونية تحقق مأربهم في السيطرة علي الارض بدون وجه حق.

التايم المصرية تضع تلك المهزلة علي طاولة اللواء كامل الوزير وزير النقل والسيد اللواء رئيس هيئة الطرق والكباري والسيد اللواء وزير الداخلية للتدخل لإعادة هيبة الدولة والقضاء علي هذه الفئة التي تهدد الأمن الاجتماعي.