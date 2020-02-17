أسرة جريدة التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للدكتور مصطفى القاضي

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ/ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للأستاذ الدكتور / مصطفي القاضي لتكريم محافظ القليوبية لطب بنها في شخص أ.د / مصطفي القاضي عميد كلية الطب ببنها و رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعي وذلك خلال حفل إعلان نتائج التكريم بمعرض العلوم والهندسة متمنينا لسيادتة دوام النجاح والتوفيق إن شاء الله