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أسرة جريدة التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للدكتور مصطفى القاضي

أسرة جريدة التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للدكتور مصطفى القاضي

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ/ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للأستاذ الدكتور / مصطفي القاضي لتكريم محافظ القليوبية لطب بنها في شخص أ.د / مصطفي القاضي عميد كلية الطب ببنها و رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعي وذلك خلال حفل إعلان نتائج التكريم بمعرض العلوم والهندسة متمنينا لسيادتة دوام النجاح والتوفيق إن شاء الله

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