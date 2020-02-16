محافظ البحيرة يفتتح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

البحيرة : سعيد شتا

افتتح اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة صباح اليوم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمستشفى الهلال الأحمر بدمنهور، والتى تستمر لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 16/2/2020 م وحتى يوم 20/2/2020 م وتستهدف الحملة عدد 1105721 طفل بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة .

وأشار د/ يسرى بيومى – وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز عدد ٢٩٤٩ فرقة ثابتة ومتحركة يعمل بها عدد ٢٣٤ مشرف بالإضافة إلى العاملين بكافة منشآت القطاع الصحي بالمحافظة، فضلاً عن مقدمي خدمة للمرور على المنازل لتطعيم لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مضيفاً إنه تم إعلان المواطنين بمختلف الوسائل المختلفة منها اللافتات والبوسترات بالشوارع والميادين بالمراكز والقرى وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس ومن خلال سيارات تجوب المناطق المختلفة ، مؤكداً على أن الحملة والتطعيم بالمجان وأنه لا يوجد موانع للتطعيم سوى للأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة، ويتلقون أدوية لذلك، موضحاً أنه يمكن تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بأمراض حادة وارتفاع درجات الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية .

ويبدأ التطعيم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الساعة الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة .

هذا ويؤكد اللواء / المحافظ على أن الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

رافق اللواء المحافظ :- م/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة ود / يسرى بيومى – وكيل وزارة الصحة وم / محمد خميس – رئيس مركز ومدينة دمنهور