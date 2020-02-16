أخبار مصرعاجل

عاجل.. تحذير هام من وزارة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

عاجل.. تحذير هام من وزارة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

ناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، جموع المواطنين باتباع النصائح التي تقوم بنشرها وزارة الصحة والسكان مع منظمة الصحة العالمية، قائلًا: «في نصائح كتير بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كلها معلومات غير صحيحة ومغلوطة».

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي» الأحد، أن منظمة الصحة العالمية نشرت إجراءات عدة يجب اتباعها، منها أنه لابد من الاهتمام بنظافة الأيدي، وشرب الماء، وعدم تجاهل أي مشاكل صحية بالجسم، خاصةً الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه لابد من تجنب ارتداء الكمامات لوقت طويل، إضافةً إلى التعرض للهواء النقي، موضحًا أن فيروس كورونا كان له تبعاته، أبرزها قيام المصانع باستغلال زيادة الطلب على شراءالكمامات ورفع سعرها.

 

Post Views: 82
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 9 دقائق
516

الفساد داخل شركة كهرباء شمال القاهرة يتحدي المسئولين

منذ ساعتين
657

حصريا للتايم المصرية.. موافقة القوات المسلحة علي تعديل قيد الإرتفاع للمخطط الإستراتيجي لعدد ٦ قري بالقليوبية

منذ 3 ساعات
573

مواطني قرية كفر عثمان يصرخون … طريق القرية مسكن لقطاع الطريق بسبب الكهرباء

منذ 7 ساعات
685

عاجل نعرف على أسعار الدولار الأمريكي بعد الانهيار أمام الجنيه المصرى

Don`t copy text!