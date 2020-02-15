محافظ البحيرة… صيانه وتركيب 217 كشاف وعمود كهربائي بنطاق 4 مراكز بمحافظه البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

شدد اللواء/ هشام امنه – محافظ البحيرة علي رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية

بمراجعة اعمال الإنارة والكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدن والقرى وحصر جميع الأعمدة التي تحتاج إلي صيانه أو تغير علي مستوى المحافظة وصيانتها واستبدال التالف منها على الفور وتركيب الكشافات وإزالة الوصلات المخالفة عليها حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين

حيث قامت الوحدات المحليه بمدن ومراكز (الدلنجات – المحموديه – بدر – وادي النطرون ) بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بكل بمركز بالاتي :

*صيانة عدد 16 كشاف بمنطقة الزهور و منطقة العطف بالاضافه الي شد أسلاك مقطوعة على طريق سرنباى بالتنسيق مع هندسة كهرباء المحمودية .

* صيانة عدد 201 عمود كهرباء وكشاف انارة بالشوارع والميادين بمدن بدر ووادى النطرون والدلنجات