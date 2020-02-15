فيديو| أزمة مرورية «مفتعلة» بسبب محمد رمضان.. وغضب واستياء من المارة

أثار الفنان محمد رمضان غضب المارة والمواطنين، بعد تعمده إحداث أزمة مرورية في شارع التحرير بحي الدقي، بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة، حيث تعمد إيقاف سيارته في منطقة حيوية بالشارع ونزل لالتقاط صور مع بعض المراهقين والأطفال من جمهوره.

ومع خروج المواطنين من صلاة الجمعة فوجئوا بتجمع من الشباب يغلق الشارع أمام السيارات المارة، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة الموجودة بالقرب من الحدث.

وعبر المواطنون المتواجدون عن غضبهم واستيائهم من المشهد الذي كان حليا انه متعمدا بسبب خلاف رمضان مع الطيار اشرف ابو اليسر.

نقلا عن اخبار اليوم