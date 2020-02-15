بعد ساعات ..حزب الريادة يستضيف تنسقية الاحزاب لمناقشة الامور المتعلقة بالانتخابات

كتبت بسنت طارق

يستضيف بعد ساعات قليلة من الان الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة وفد شباب تنسقية الاحزاب لاجراء مناقشات جادة حول قوانين الانتخابات والاستحقاقات القادمة سواء كانت برلمان او محليات او شيوخ .

يضع حزب الريادة امام وفد التنسقية رؤية الحزب وملامح القوانين الجديدة التي تتيح للكافة المشاركة السياسية وتفعيل نص مواد الدستور التي ترسخ مفاهيم الديموقراطية .

واكد كمال حسنين ان حزب الريادة يتفعل مع كافة القضايا الوطنية التي تساهم في دعم سيادة الدولة و حماية مؤسساتها ودعم الجيش والشرطة و النظام الحاكم في كافة التحديات واهمها محاربة الارهاب و احداث التوازن الدولي واستعادة مصر قوتها لريادة المنطقة