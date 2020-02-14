ننشر التفاصيل الكاملة لقتل صاحب مصنع ابنته بسبب الفلانتين بالقليوبية

أكدت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية تفاصيل جديدة في واقعة قتل أب لابنته فى شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث أشارت إلى أن المتهم صاحب مصنع، وأنه سمع مكالمة تليفونية بين نجلته وشاب، فتعدى عليها بالضرب، ونتج عن ذلك إصابتها ووفاتها.

وكشف الأب في اعترافاته، أنه لم يشعر بنفسه وهو يوسع ابنته ضربًا، وأنه كان يقصد إخافتها وتأديبها فقط دون أن يقتلها، موضحًا أنه أخفى الجريمة خوفًا من مطاردة الشرطة.

فيما قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة ثان شبرا حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تقرير الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام، بوصول طالبة ثانوي 15 عامًا جثة هامدة إثر إصابتها بكدمات بالعين وجروح بسيطة بالوجه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه حال قيام والد المتوفاة، 46 عامًا، وصاحب مصنع ملابس، بتعنيفها إثر شكه في سلوكها أثناء قيامها بالاتصال بأحد أصدقائها والتحدث معه للاتفاق علي الخروج في عيد الحب “الفلانتين”، فاستشاط غيظًا وقرر تأديبها وتعدى عليها بالضرب، ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها.

ونجح ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.