مكتبة الإسكندرية تكرم الاعلامية آيه عزت

قدمت الأعلامية المتألقة “آية عزت” حفل

تخريج دفعات التاريخ والحضارة بمركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بحضور المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبه الإسكندرية والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية وقيادات وزارة السياحة والآثار ومكتبة الإسكندرية وحشد من الإعلاميين المصريين والمرسلين الأجانب.

وبعبارات رنانه بها عبق التاريخ قالت “عزت”

حضارةٌ أذهلت العالم أجمع، يرجع عمرها إلي ما يزيد عن خمسة آلاف عام، أقبع العالم علي دراستها ومحاولة كشف أغوار أسرارها، علماء أدباء ومؤرخون كل جاء إلي مهد الحضارات من مختلف بقاع الأرض للوقوف علي عظمة هذا التاريخ تاريخنا، وها نحن اليوم نشهد تخرج مجموعة من شباب الأثريين من ابناء طيبة مصر، الذين أتموا دورتهم التدريبية بمركز زاهي حواس للمصريات عالم الآثار العالمي ووزير الآثار الأسبق، صاحب الدور الكبير ع مستوي العالم من خلال اكتشافاته الأثرية ومحاضراته في مختلف بلدان العالم، كذلك مؤلفاته التي أثرت التراث الإنساني والثقافي، علي جانب آخر لعله الأبرز اليوم لازالت مكتبة الإسكندرية تقوم منذ نشأتها بدور حضاري وعلمي كبير من خلال نشر الثقافة والتاريخ والعلوم حيث يعتبر مركز زاهي حواس من أهم المشروعات التي يتبناها مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي الكبير.

و أشاد عالم الآثار المصرية الدكتور “زاهي حواس” بالكلمة التي ألقتها “عزت” علي الحاضرين مؤكدا انها تتميز بلباقهة عالية وحسن الآداء.

وكرم الفقي وحواس “عزت” علي المشاركة في تقديم الحفل، ومنحها شهادة من مكتبة الإسكندرية لدورها المتميز في الحفل