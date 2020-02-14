مدير عام جديد لتعليم الحسينية منهجه الجميع امام القانون سواء

الشرقية / محمد يعقوب

اكد عبد العظيم مصطفى مدير عام تعليم الحسينية أن نظام الامتحانات اختلف عما كان قبل فبعدما كان لايخرج من الكتاب اصبح الان يخرج عن الكتاب ولا يخرج عن المنهج داعيا طلاب الحسينية الى ان ينمى كل منهم ملكات البحث حول موضوعات الكتاب والمنهج حتى يتمكنوا من الاجابة على اسئلة الامتحانات المتضمنة المنهج والخارجة

عن الكتاب والموجودة فى صميم المنهج لان ذلك يتطلب البحث وباستزادة على كل ما يتعلق بالموضوعات المقررة حتى يتم اكتسابهم الية استخراج لنواتج التعلم التى يتضمنها المتهج وهو ما تعكف عليه الوزارة والاستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ليواكب نظم التعليم العالمية والذى نهضت به دول العالم الاكثر تقدما الان

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وأشار ، المدير العام لادارة الحسينية التعليمية – والذى كان يشغل وكيل الإدارة قبل ترقيته فى تصريحات خاصة لــ “التايم المصرية ” انه سيعكف على محو الامية القرائية والحسابية للتلاميذ والطلاب الضعاف على مستوى مدارس الادارة بخطة اعدها سلفا عندما كان وكيلا من شأنها القضاء على مشكلة الطلاب الضعاف قرائيا وحسابيا رافعا شعار (قرأ فكتب فاستوعب فعرف فتمت المعرفة ) وبذلك يستخرج الطالب نواتج التعلم فالقراءة الجيدة والبحث يوصلان الطالب لصحيح نواتج التعلم

واضاف من غير المعقول ان يكون الرئيس السيسي ورجاله يضعون التعليم والصحة ضمن اوائل الاولويات واهمها ونحن نمر مرور الكرام على طلابنا فلابد من اجراء اختبارات وتقييمات اسبوعية لمستوى طلابنا للوصول بهم الى المرحلة الثانوية بانواعها المختلفة وهم على المستوى المطلوب من القراءة والكتابة والحساب والرياضيات وغيرها وان يكونوا قادرين على استخراج وابراز نواتج التعلم والتى تتوافق مع مستوى المناهج المقررة

ناشد المدير العام للحسينية التعليمية المعلمين الى ضرورة الاطلاع بدورهم وقدسية مهنتهم والتى تعد رسالة تعد هى اسمى الرسالات

وحول انضباط العملية التعليمة قال عبد العظيم مصطفى تم وضع خطة لمتابعة المدارش من بدءا من طابور الصباح ولا تهاون مع احد والجميع امام القانون سواء

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد اصدر القرار رقم ( 2201) لسنه 2020م بنقل وإعادة تنظيم العمل بين مديرى عموم الادارات التعليمية شمل القرار تعيين عبد العظيم مصطفى مديرا عاما لادارة تعليم الحسينية بعدما كان وكيلا للادارة ذاتها.