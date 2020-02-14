عاجل .. رد فعل عنيف من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات أحمد عيد عبدالملك لاعب الفريق الابيض السابق، في برنامج زملكاوي الذي يبث عبر شاشة قناة الزمالك.

وكشف مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : اطلب من عمرو الجنايني الزملكاوي، أن يوافق على طلبي بمواجهة الترجي التونسي يوم ٢٩ من شهر فبراير، والاتحاد الإفريقي وافق بستاد القاهرة الدولي.

وأضاف : ولا يعقل أن يخوض الزمالك مباراة الترجي التونسي بأفريقيا يوم ٢٨ من شهر فبراير، ويعود من مباراة الأهلي بالسوبر المصري يوم ٢٢ من نفس الشهر، اللاعبين بشر مش آله، يجب أن نراعي الإرهاق،وإراحة اللاعبين.

وتابع : اتفقنا مع إعلام المصريين، على بعض النقاط أبرزهم برنامج وان تو على سبيل المثال بإن يكون اللاعب متواجد هو وزوجته وعائلته والحديث عن حياته.

وأتم : لدي عتاب خاص بشأن تصريحات أحمد عيد، هو يكره الأهلي ويتمنى خسارته، يقول هذا خارج قناة الزمالك، لن أقبل الإساءة للنادي الأهلي، قناة الزمالك ضد التعصب، مرتضى منصور يختلف عن محمود الخطيب.

في مباراة الأهلي والترجي التونسي، الزمالك ذاع اللقاء على ١٠ شاشات، عكس ما يفعل الخطيب، كان من المفترض أن يرسل تهنئة للزمالك بمشاركته بالسوبر