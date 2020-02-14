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سقوط ٤ ضباط أتراك ارهابيين بسيناء

نجحت القوات الخاصة المصرية في ضبط ٤من الدواعش

وتمالقبض على 4 من ضباط مخابراته وسط اخر كومة ارهابيين تم القبض عليهم من دواعش سيناء
# وكانوا من الهاربين من حصار جبل الحلال بقواتنا داخل الجبل ليقعوا
في مصيدة ضباط العمليات الخاصة في مدقات الجبل
# هم، إسماعيل علي بال،
# وضياء الدين محمد أدو،
# وباكوش الحسيني،
# وعبدالله التركي،
# واعترفوا انهم ضباط استخبارات اتراك تسللوا إلى سيناء لمعاونة تنظيم بيت المقدس
# وستذاع اعترافاتهم على التلفزيون المصري موجهة للمجتمع الدولي
# مصر هزمت المؤامره وهي صامته لذا عندما تتحدث اعلم ان حديثها سيغير أنظمة ويهد كيانات وما خفي كان اعظم ….
#تسلم_الايادي_ياجيش_بلادي

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