سقوط ٤ ضباط أتراك ارهابيين بسيناء

نجحت القوات الخاصة المصرية في ضبط ٤من الدواعش

وتمالقبض على 4 من ضباط مخابراته وسط اخر كومة ارهابيين تم القبض عليهم من دواعش سيناء

# وكانوا من الهاربين من حصار جبل الحلال بقواتنا داخل الجبل ليقعوا

في مصيدة ضباط العمليات الخاصة في مدقات الجبل

# هم، إسماعيل علي بال،

# وضياء الدين محمد أدو،

# وباكوش الحسيني،

# وعبدالله التركي،

# واعترفوا انهم ضباط استخبارات اتراك تسللوا إلى سيناء لمعاونة تنظيم بيت المقدس

# وستذاع اعترافاتهم على التلفزيون المصري موجهة للمجتمع الدولي

# مصر هزمت المؤامره وهي صامته لذا عندما تتحدث اعلم ان حديثها سيغير أنظمة ويهد كيانات وما خفي كان اعظم ….

#تسلم_الايادي_ياجيش_بلادي