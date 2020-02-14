الأردن: احتجاجات رفضاً لصفقة القرن والغاز الإسرائيلي

نظمت بعد صلاة اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظتي عجلون والزرقاء شمال المملكة، للتنديد بصفقة القرن ورفضاً للغاز الاسرائيلي.

وأحرق المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان، الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، منددين بالصفقة التي اعتبروها محاولة عبثية لتصفية القضية الفلسطينية.

فيما أكد المحتجون في محافظتي عجلون والزرقاء، حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين.

وحذر المشاركون في الفعاليات الاحتجاجية من تصفية القضية الفلسطنينية على حساب الأردن، مؤكدين أن حق العودة للاجئيين الفلسطينين هو حق مقدس، لا تلغيه اتفاقات وتفاهمات مشبوهة.

وردد المحتجون هتافات ضد الغاز الإسرئيلي وأخرى مناهضة للصفقة والاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، مطالبين الدول العربية والاسلامية التصدي للصفقة.

كما طالب المحتجون الفصائل الفلسطينية بتوحيد صفوفها في مواجهة الصفقة، والعودة إلى خيار المقاومة والانتفاضة الشعبية سبيلاً وحيداً للخلاص من نير الاحتلال.

ورفع المحتجون في الوقفات يافطات تؤكد رفض الاحتلال وحق العودة وأهمية الحفاظ على عروبة القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات وعدالة القضية الفلسطينية.

وكانت شركة “نوبل انيرجي” الأمريكية بدأت ضخ الغاز الإسرائيلي من بئرين تمتلك امتيازهما في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية بداية العام الحالي، والذي يعمل الأردن على استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.