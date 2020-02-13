عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية اليوم الخميس

سجلت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و950 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف جنيه، وحديد العتال 9 آلاف و950 جنيها للطن ، وحديد عطية 9 آلاف و900 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف جنيه، وحديد المراكبي 9 آلاف و800 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و800 جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق الفترة الماضية