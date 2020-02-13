عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2020.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم ، وسجل عيار 21 نحو 685 جنيها، وعيار 18 نحو 587 جنيها، وعيار 24 نحو 783 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5480 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وبلغت قيمة التراجع نحو جنيها واحدا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.