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سقوط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو بالقليوبية

نجح  ضباط  بمديرية أمن القليوبية، من القبض علي عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، بقصد الاتجار، بناحية ميت راضي، دائرة مركز بنها .

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بممارسة أحد العاطلين نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدعو “ياسر .ع “، 43 سنة، عاطل، ومقيم ميت راضي، دائرة مركز بنها، وذلك بالقرب من محل سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، و215 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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