حصريا للتايم المصرية…. مجاهد يعلن عن بدأ أعمال التشغيل لمشروع الصرف الصحي في بعض قري محافظة القليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن موعد الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي في بعض قري محافظة القليوبية وذلك في اللقاء الصحفي بجريدة التايم المصرية والذي أعلن فيه المهندس مصطفي مجاهد أن أعمال الصرف الصحي بقري قلقشندة وترسا وأجهور الصغري وسندبيس وجميع القري الملحق المشروع بها علي محطة أجهور الصغري سوف يتم الإنتهاء منها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مؤكداً أن ذلك التاريخ هو الميعاد الفعلي الذي سيتم بعده تشغيل مشروع الصرف الصحي لتلك القري

هذا وقد أشار المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الشركة المنفذة للمشروع قد أعلنت أنها سوف تنتهي من أعمال التوصيل بجميع القري التابعة لهذا المشروع في ٢٠٢٠/٣/٣٠ مؤكداً سيادتة أنه يتابع بنفسه كل يوم أعمال الشركة في تلك القري لذلك فهو علي درايه كامله بم تم إنجازه من أعمال في تلك القري وأن الميعاد الذي أعلنتة شركة المقاولون العرب وهي الشركة المنفذة للمشروع قد يصعب خلاله الإنتهاء من أعمال التوصيل لتلك القري مشيراً إلى أنه بمجرد إنتهاء الشركة من جميع أعمال التوصيل فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بجميع الإختبارات لتلك التوصيلات جميعها حرصاً من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية علي التأكد من سلامة جميع التوصيلات وأنها مطابقة للمواصفات العالمية حتي لا يعاني المواطن من أخطاء في المستقبل كما أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة أيضا تقوم بعمل جميع الإختبارات والفحوصات لمياه الشرب وذلك حرصاً من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية علي حصول المواطن علي مياه صحية نظيفة وهو ما تضعه الشركة دائماً نصب أعينها وهو الحفاظ علي صحة المواطن وتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن المصري

” مجاهد يؤكد للتايم المصرية…

نحرص دائماً علي توفير أفضل الخدمات للمواطنين”

هذا وقد أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الشركة تعمل دائماً لمصلحة المواطن القليوبي خصوصاً وأننا جميعاً نعمل أقصي ما تستطيع في حدود الإمكانيات المتاحة لتوصيل خدمة الصرف الصحي لجميع عزب وقري محافظة القليوبية مؤكداً سيادتة أن عدد العزب بمحافظة القليوبية يبلغ ١٠٣٠ عزبة وأنه علي تمام الثقة أن جميعها يحتاج إلى خدمة الصرف الصحي مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بقيادتها السياسية الواعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص دائما علي تقديم خدمة الصرف الصحي لجميع العزب والقري علي مستوي الجمهورية معتبرة ذلك مشروع قومي تسعي الحكومة المصرية علي تحقيقة في أقرب وقت ممكن.

” مجاهد يؤكد….أنني لم ولن أتواني أبدا في تقديم يد العون والمساعدة في حل أية مشكلة تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية”

هذا وقد أكد المهندس مصطفي مجاهد أنه يصله يومياً عشرات الشكاوي والإستغاثات من تعرض المواطنين لبعض المشاكل بالقري بسبب تسرب مياه بالشوارع أو إنفجار أحد مواسير الصرف الصحي وإستغاثات من غرق شوارع بعض القري والعزب بمياه الصرف الصحي مشيراً سيادتة أن معظم تلك المشاكل والإستغاثات لمشروعات لم يتم الإنتهاء منها ولم تتسلمها الشركة وبعضها ناتج من أغطاء مواطني بعض القري الذين يقومون بعمل صرف عشوائي على نفقتهم الشخصية بعيداً عن مشروع الصرف الصحي الذي تشرف عليه الحكومة بمعني أنه صرف أهالي والذين يقومون بعمل صرف له علي أحد مصارف الري لتلك القري وذلك مخالف للقانون ويضر بحياة المواطنين أنفسهم مشيراً سيادتة إلي أن مثل تلك المشاكل ليس من تخصصهم أو من صميم عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث أن الشركة ملزمة بمشروعات الصرف التي تسلمتها الشركة بعد الإنتهاء من أعمال التوصيل بها

مؤكداً أنه رغم ذلك فإنه بمجرد ورود شكوي أو إستغاثة من أحد المسؤولين بالمحليات أو من أحد المواطنين فإنه يسارع بإرسال عربات الشفط والكسح من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنها أو من أقرب فرع تابع الشركة لمكان الشكوي وذلك إيماناً منه أن حياة المواطنين فوق كل إعتبار مؤكداً أن معظم مسئولي المحليات يتصلون به طلبا للمساعدة في حل مشكلة لإحدى القري التابعة لهم لإرسال عربات الشفط والكسح رغم علمهم أن ذلك ليس من عمل الشركة إلا أنه يستجيب فوراً ويقوم بإرسال ما يحتجون إليه لحل المشاكل .

** مجاهد يناشد المواطنين ….

هذا وقد ناشد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين بضرورة الحفاظ علي حياتهم وحياة أبنائهم وعدم القيام بمشاريع صرف أهالي وتصريف تلك المشروعات علي مصارف الري نظراً لما يمثله هذا السلوك من خطورة كبيرة علي صحتهم وصحة أطفالهم مؤكداً أن مثل هذه الأعمال غير متقنة ولا مدروسة وتسبب مشكلات كبيرة يعاني منها المواطنين في المستقبل وبالتالي فمثل هذه المشروعات المخالفة للقانون تضر ولا تنفع.

كما أكد المهندس مصطفي مجاهد أن عدد العزب والقري بمحافظة القليوبية كبير جداً مقارنة بالإمكانيات المتاحة والذيادة المستمرة في عدد السكان وهو ما يمثل تحدي كبير جداً للشركة في تقديم خدمات جيدة تليق بالمواطن القليوبي وهو الهدف الذي تسعي إليه دائماً وأبدا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وفي نهاية اللقاء أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن مكتبه مفتوح دائماً للجميع مواطنين ومسئولين وأن تليفونه متاح للجميع مؤكداً أنه لم ولن يتواني أبداً عن المشاركة في حل أية مشكلة تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية علي قدر المستطاع.