بسبب وقوفها مع شاب أمام مدرستها اب يقتل ابنته بالقليوبية .. تعرف علي التفاصيل

ضرب الأب ابنه حتى الموت فى شبرا الخيمة عقب شكه في سلوكها، وعلمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشبان وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام.

وكان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى المستشفى جثة هامد،ة حيث أحضرها والدها لتلقي العلاج وادعي سقوطها من الأسانسير.

وانتقل العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال والدها أفاد بأن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة وتوفت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى، وبمناظرة جثة الفتاة المجنى عليها تبين وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها مما يوحى بأن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية، وبتضييق الخناق على والدها، اعترف بأن المجنى عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب .

وأكمل الأب اعترافاته أمام النيابة قائلا: إنه في أحد الأيام توجه إلى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة وعلم بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب.

وأضاف الأب انه سمعها تتحدث معه للاتفاق علي الخروج في الفلانتين، حيث كان يأتي الشاب لها أمام المدرسة فاستشاط غيظا وقرر تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب، وعقب عودتها من المدرسة واجهها بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب، واعتدى عليها بالضرب وفقدت الوعى وظن أنها على قيد الحياة فنقلها إلى المستشفى .

وألقى القبض على الأب وتحرر محضر بالواقعة، واعترف بتعديه عليها بالضرب حتى الموت بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها وشاب.