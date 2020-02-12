سقوط تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة التابعه لمديرية أمن القليوبية من القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة تم ضبطهما والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم م أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشن حملة أمنية علي نطاق الدائرة أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين

لترويج المخدرات بشبرا الخيمة، وهما كلا من “ح.ا” 40 سنه، عاطل، و”ط.ا”53 سنة، عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 225 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.