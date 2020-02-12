حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية بالشرقية

الشرقية / محمد يعقوب

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 2201) لسنه 2020م بنقل وإعادة تنظيم العمل بين كلٍ من :-

هاني محمد السعيد عبد الرازق مدير إدارة ههيا التعليمية للعمل مدير إدارة منيا القمح التعليمية.

هشام عبد الرحمن أحمد مدير إدارة منيا القمح التعليمية للعمل مدير إدارة ههيا التعليمية.

صابر محمد محمد طه كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم للعمل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية.

سوسن متولي محمد شبل مدير إداره الإبراهيميه التعليمية للعمل مدير إدارة أبوكبير التعليمية.

بدر الدين السيد ابراهيم مدير إداره أولاد صقر التعليمية للعمل مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية.

جمال ابراهيم محمد جاد مدير إداره أبو كبير التعليمية للعمل مدير إدارة أولاد صقر التعليمية.

محمد علي متولي مدير إداره بلبيس التعليمية للعمل مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

محمد هشام عبد الله كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم للعمل مدير إدارة بلبيس التعليمية.

أحمد عبد العظيم عبد الله مدير إداره ابو حماد التعليمية للعمل مدير إدارة فاقوس التعليمية.

محمد رمضان غريب مدير إداره فاقوس التعليمية للعمل مدير إدارة ابو حماد التعليمية.

عبد العظيم مصطفي سيد أحمد وكيل إداره الحسينية التعليمية للعمل مدير إدارة الحسينية التعليمية.

وذلك لتحسين مستوي الأداء واللإرتقاء بمنظومة العمل داخل الإدارات التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

كما قرر المحافظ ندب فاتن فتحي محمد كبير معلمين والقائمة بأعمال مدير اداره العاشر من رمضان التعليمية للعمل بوظيفة من ذات الدرجه والمجموعة النوعيه بالمكتب الفني بالمديرية

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوي الأداء بين العاملين للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات التعليمية بما ينعكس بشكل جيد علي منظومة التعليم وتحقيق الاستفادة للأجيال القادمة.