تهنئة للدكتور عمرو نبيل الحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال DBA

وائل دياب

ناقش اليوم الأربعاء الموافق ١٢/٢/ ٢٠٢٠ الباحث عمرو نبيل عبد الوهاب رساله الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA

ذلك بادارة برامج الشهادات المهنية بقاعة الاستاذ الدكتور حسين عيسى بجامعة عين شمس

تكونت لجنة المناقشة من

الاستاذ الدكتور سيد محمود الخولي استاذ إدارة الأعمال بكلية تجارة عين شمس. رئيسا للجنة

الاستاذ الدكتور طارق عابدين استاذ وعميد كلية الإدارة بالأكاديمية البحرية. عضوا

السيد الدكتور حسين محمد أيوب شرارة استاذ الإدارة الأعمال (م) بالكلية. مشرفا

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شارك الباحث عائلته و مجموعة كبيرة من أصدقائه وكانت المناقشة ساخنة من جميع الأساتذة باللجنة القائمة على المناقشة

وعقب حصول الباحث الدكتور عمرو نبيل على درجة الدكتوراة اهداها الي روح والده و الي والدته وزوجته وأولاده وأخواته الذين تحملو معه فترة الدراسة والتحضير للمناقشة وتقدم بالشكر للجميع من اساتذه والحضور الكريم