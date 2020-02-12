بالصور : المنوفية تودع شهيد الواجب المجند علي حسين الكفراوي بمسقط رأسه بقرية منشأة جريس بأشمون

أناب اللواء إبراهيم أحمدأبوليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لتشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند على حسين الكفراوي إبن قرية منشأة جريس والذي إستشهد أثناء تأدية عمله ببئر العبد بشمال سيناء، حضر الجنازة مساعد مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية .

حيث إنطلقت الجنازة العسكرية من مسجد سيدي خطاب بمسقط رأسه وسط جمع غفير من الأهالي، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها ” لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، يا شهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح ” ، ” لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله ” مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم .

هذا وقدم رئيس مركز ومدينة أشمون نائباً عن محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد ، داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً علي أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد المجند على حسين الكفراوي أعزب ويبلغ من العمر 22عاما ووالده يعمل سائق ووالدته ربة منزل ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.