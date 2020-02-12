امانة الاحرار الاشتراكيين بالاسكندرية تنظم اجتماعا كبيرا لطارق درويش رئيس الحزب

كتبت بسنت طارق

نظم اعضاء الامانة العامة لحزب الاحرار الاشتراكيين اجتماعا موسعا لطارق درويش رئيس الحزب.. تبادلوا معه الحوار حول السبل التي يمكن اتخاذها لاعادة الحزب لسابق عهده بعد ان انهت احكام القضاء النزاع الوهمي الذي افتعله مجموعة مفصولين لا تربطهم علاقة بالحزب .

اكد عادل درغام امين عام الحزب بالاسكندرية انه كان يتابع عن قرب ما يحدث وما يدور داخل ساحات المحاكم وانه تناقش مع الاعضاء في شأن دعوة طارق درويش رئيس الحزب لاجتماع لوضع اجندة عمل للمرحلة القادمة واهمية التصدي لمحاولات هدم الحزب

حضر الاجتماع قيادات الامانة واعربوا عن التفافهم حول طارق درويش ودعمه بكل قوة

وكان درويش قد اكد ان امانة الاحرار بالاسكندرية من اقوي الامانات التي تلعب الدور الفعال في اسراء الحياة السياسية داخل الحزب وخارجه ووجه كل الشكر والتقدير لجميع الاعضاء بلا استثناء .

شارك في الاجتماع قيادات الحزب والامانة العامة وهم نعيم زكي مساعد رئيس الحزب وابو المجد احمد نائب رئيس الحزب والمستشار محمد الصغير عضو الامانة العامة ورضا عطية امين عام حزب الاحرار بالقاهرة و المحاسب حسن عبد العظيم الامين العام المساعد وقاسم رأفت الامين العام المساعد لامانة القاهرة

وعلي جانب اخر نظمت امانة الحزب بحي الجمرك والمنشية اجتماعا اخر برئاسة المهندس عبد الناصر فرحات امين عام الحزب وكان هذا الاجتماع قويا ومعبرا عن اصطفاف الاعضاء حول شرعية الحزب واهمية اعادته الي الحياة الحزبية بعد سنوات طويلة عجاف شهدت نزاغ مختلق علي رئاسة الحزب لاستغلال اسمه في اعمال تصل الي حد النصاب والاحتيال بهذا الاسم .

واكد عبد الناصر فرحات انه يعمل في اطار مشروعيةعادل درغام امين عام الحزب بالاسكندرية وانه يبذل قصاري جهده لخدمة الجماهير و اداء دوره السياسي علي الوجه الاكمل لخدمة الصالح العام .