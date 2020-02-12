الهجان يشهد إزالة 50 حالة تعدي ضمن الموجة 15 بالقليوبية

كتب وحيد العطار

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم ولم يتقدموا، أو تقدموا ولم يثبتوا جديتهم.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة

التي شنتها المحافظة اليوم الأربعاء 12/2/2020 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية منية السباع التابعة لمركز ومدينة بنها ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة حيث تم إزالة عدد 50 حالة على الأرض الزراعية واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانيه وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض .

وفي ذات السياق أشاد محافظ القليوبية، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهاً رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقد شارك في حملة الإزالة الموسعة ، اللواء/حسين جندية مساعد مدير الأمن لفرقة بنها وقوات من الأمن المركزي والأمن العام بالقليوبية، والقيادات التنفيذية ورجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنها، ومندوبي وزارة الزراعة والري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستعداد الكامل وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة ، ومواصلة الحملات المكثفة يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضي المسلوبة، طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن إنطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.