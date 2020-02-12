الحفناوي ” وكيل صحة المنوفية ” لقبته المواطنين ب « قيصر الرحمه » ينقذ طفله ذات ال 27 يوم من الموت .

الحفناوي ” وكيل صحة المنوفية ” لقبته المواطنين ب « قصير الرحمه » ينقذ طفله ذات ال 27 يوم من الموت .

كتب السيد يوسف

تعددت المواقف الإنسانية للطبيب « نصيف الحفناوي » وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية داخل غرف عمليات الجراحه بمستشفيات الصحة ، حتى وصل إلى لقب ” قيصر الرحمه ” أطلقه عليه مواطنين المنوفية نظرا لبث الرحمه والإنسانية فى مهنه الطب وإظهار رساله الطب بالشكل التى يجب أن تكون عليها .

قام الطبيب نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بإجراء عملية جراحية لطفله عمرها 27يوما تعاني من “إنسداد معوي وإلتواء بالأمعاء” وتحتاج لإجراء جراحه عاجله جاء ذلك فى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء ، وهذا فور إخطار وكيل صحه المنوفية بوجود حالة حرجه لطفلة تتذوق طعم الموت ، ودون تردد أو تكاسل استجاب ” قيصر الإنسانية ” إلى الأخطار وقام بإجراء الجراحه العاجلة ، واكدت صحة المنوفية بأن الحالة استقرت، وتم حجزها بقسم الحضانات بقسم الأطفال بالمستشفي لتلقي العلاج بشكل طبيعي .