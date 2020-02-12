الادارية العليا ..ياسر رمضان دشن مؤتمره المرفوض ابان رئاسة درويش للحزب

كتبت بسنت طارق

كشف حكم المحكمة الادارية العليا عن انعدام صفة المدعو محمود ياسر رمضان في حزب الاحرار الاشتراكيين حيث اكدت في اسباب حكمها ان الفترة التي ادعي فيها عقد مؤتمر عام قد تداخلت في فترة رئاسة طارق درويش للحزب حسب ما جاء بمنطوق حكم محكمة استئناف القاهرة ان درويش رئيس للحزب في الفترة من 2006 حتي 2013 وان الحكم في القضية 8730 لسنة 2019 اكد الاستمرار في رئاسة الحزب حتي 2021 وان رمضان ادعي عقد المؤتمر العام في الفترة المؤكدة ان طارق درويش رئيسا للحزب ولذا رفضت الطعن المدم منه وعدم قبول دعواه .

كان طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين قد استلم الصيغة التنفيذية للحكم بوصفه كاسب الدعوي في مواجهة ياسر رمضان واخر اطلقت عليه المحكمة احد المتنازعين حسب ما جاء بالاسباب المكملة لمنطوقه .

الحكم يمنع ادعاء ياسر رمضان وجود اية علاقة بحزب الاحرار سوي انه عضو فقط.

وبهذا الحكم وكذا الحكم الصادر في الدعوي 3359لسنة 135ق استئناف عالي القاهرة والحكم 7830 لسنة 2019 والحكم 1507 لسنة 2015 وتفسيره اللاحق في 29-4-2018 يتكون السند التنفيذي المركب لرئاسة طارق درويش للحزب دون نزاع او انقطاع كما ادعي المفصولين و المنتفعين .

ويمنع السند التنفيذي المركب المكون من عدة اعمال قانونية هي عبارة عن احكام يساند بعضها البعض في اضغاء حقيقة حصنت قضائيا وهي عنوان الحقيقة ..اي خارج علي القانون ولائحة الحزب الداخلية ادعاء الدعوة لعقد مؤتمر عام للحزب والا سيكتب له الفناء قبل انعقاده لمخالفتة نص المادة 4 من اللائحة وهو اسست له المحكمة ورسخت مفهوم تفعيلها بعد ان اكدت الاحكام رئاسة درويش للحزب دون منازع .

اذ تنص المادة 4 من الائحة ان رئيس الحزب هو من يدعوا لعقد المؤتمر العام وهو ما اسست له المحاكم ان طارق درويش هو رئيس الحزب منفردا.

وان الخروج عن لائحة الحزب يعد بطلانا مطلقا لاية اعمال مخالفة لنص المادة 4 المذكورة