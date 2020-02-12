أسرة التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للمستشار أحمد حسين

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية والدكتور علي عجاج وجميع الإعلاميين

والعاملين بجريدة التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للمستشار أحمد حسين عجاج بمناسبة عودته من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك العمرة داعين المولى عز وجل أن يتقبل منه صالح الأعمال وأن يديم علي سيادتة تمام الصحة والعافية والسعادة