بلاغ لدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء…

شركة كهرباء طوخ تقوم بعمل محاضر للمواطن الذي ينشر إستغاثتة

التايم المصرية / وحيد العطار

لقد كفل القانون المصري للمواطن حق الشكاوي للمواطن الذي يصاب بأية أضرار من أخطأ قد يرتكبها المسئول بقصد أو بغير قصد وذلك بهدف رفع الضرر عن نفسه وهذا حق المواطن الذي كفله القانون للمواطنين .

*** لكن شركة كهرباء طوخ يبدو أن لها رأي أخر في ذلك فقد تقدم إلينا ” جريدة التايم المصرية ” المواطن جمال عثمان عفيفي من مواطني قرية ميت كنانه التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية يإستغاثة من تعنت شركة الكهرباء بطوخ معه وإتهامه في محضر رسمي بالنيابة لأنه قام بنشر إستغاثتة وشكواه علي الفيس بوك بعد أن تقدم يإستغاثات لجميع المسئولين دون أية إستجابة

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وقد جاء في إستغاثة المواطن أن شركة الكهرباء بطوخ قامت بتركيب محول كهربائي كشك ملاصق بمنزله مما سبب له أضرارا صحية بالغة هو وأطفاله نتيجة الذبذبات التي تنبعث من هذا المحول حتي أنه خضع لعملية جراحية كبيرة بسبب ذلك وقد أكد المواطن جمال عثمان عفيفي أنه تقدم بشكوي لمكتب الصيانة بالقرية وعشرات الشكاوي للوحدة المحلية التابع لها وعشرات الشكاوي لشركة الكهرباء بطوخ ولكن دون أية جدوي حتي أنه قام بإبلاغ النجدة ومجلس المدينة ولكن يبدو أن شركة الكهرباء بطوخ لا تولي لصحة المواطنين أية إهتمام وقد أكد المواطن في إستغاثتة أنه لم فشلت كل تلك الإستغاثات قام بنشر إستغاثتة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعلها تجد من يقرأها من المسئولين ويقف بجانبه

***** عقاب شركة الكهرباء بطوخ لمن يستغيث منها .

لكن كانت المفاجأة للمواطن جمال عثمان عفيفي الذي أكد أنه فوجئ بأن شركة الكهرباء بطوخ قد حررت له محضر وتم عرضه علي النيابة بتهمة تعديه علي محول كهرباء فقامت النيابة بطلب تحريات عن واقعة الإعتداء علي المحول وقد أكدت التحريات عدم ثبوت الواقعة فقامت النيابة بحفظ التحقيق

ذلك المحضر المحرر من قبل شركة الكهرباء بطوخ والذي إعتبره المواطن بمثابة عقاب وترهيب له بسبب نشر إستغاثتة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نتيجة عدم إستجابة كل من قدم إليهم الشكوي من الضرر الواقع عليه وعلي سكان المنزل بالكامل خاصة الأطفال .

حيث أكد المواطن جمال عثمان عفيفي أن هذا المحول الكهربائي ملاصق تمام بمنزله كما هو واضح من الصور المدعم بها الخبر مضر جدا بالصحة حيث أنه يبعد عن مكان نومه أقل من عشرين سنتيمتر وتنبعث منه ذبذبات عاليه نتيجة تحمله عشوائيات أكثر من الأحمال المطلوبة وهو دائم الإنفجار وينتح عنه راجع كهربائي كبير هذا الإنفجار الذي قد يصيب العديد من المواطنين والأطفال .

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نداء إلي معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر

حيث أن جريدة التايم المصرية وسيلة إعلامية محايدة هدفها هو وضع صرخات المواطنين أمام المسئولين لعلها تجد صداها ويتم التدخل السريع لإنقاذ حياة المواطنين والوقوف بشدة أمام تعنت بعض المسؤولين مع مصالح المواطنين لذا نرجو من سيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ حياة المواطنين والأطفال ومحاسبة كل مقصر ومتعنت في عمله