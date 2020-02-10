زوج ينتحر داخل المحكمة لشكه فى نسب اولاده

مش ولادى الطفلين دول مش منى ياناس هفضل أقول هما مش ولادى”، بهذه الكلمات ظل يصرخ الأب داخل محكمة الأسرة إلى أن مثل أمام القاضي ليروى قصته متهما زوجته بأنها أنجبتهما من آخر، فهى لا تستحق وأطفالها أى شئ منه.

وقرر القاضي تأجيل القضية لحين عرض الزوج على الطب الشرعى، فانهار الزوج الذي يمر منذ فترة بحالة نفسية سيئة منذ أن دب لديه شعور بأن الطفلين ليسا أبناءه، وتناول سما قاتلا لينهى حياته أمام الجميع بقاعة المحكمة راحلا، والحقيقة لا يعلمها أحد.

وقالت زوجته إن هناك مشكلات بينهما خاصة بعد اتهامه لها بأنها أنجبت من آخر مما دفعها لطلب الطلاق ولكن حالته زادت سوءا.

وكانت محكمة الأسرة بميت غمر قد شهدت حادثا مأساويا حيث انتحر زوج أثناء نظر قضية نفى نسب أمام القاضى والحاضرين وسط ذهول الجميع.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من قسم ميت غمر يفيد بانتحار م ا ا ٤٩ عاما عامل بسم داخل محكمة الأسرة بميت غمر، وسط ذهول الحاضرين، وذلك بعد أن طلب القاضى إحالته للطب الشرعي للتحليل، والكشف عليه لإثبات نفي نسب طفل إليه، مما أدى إلى تناوله السم أثناء مناقشته للقاضى بعد ما فقد الأمل فى تحقيق ما يريده.

تم نقل الزوج الى مستشفى ميت غمر فى حالة سيئة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها وحرر محضرا بالواقعة.



وأكد شهود عيان أن الزوج كان فى حالة نفسية سيئة، وكان يشكك فى نسب طفليه وأنهما ليسا أبناءه، وأنه لم يدع ذلك هربا من دفع نفقة كما روج البعض، ولكنه لعدم ثقته فى الزوجة