الاهلي يتفوق على طلائع الجيش بثلاثية

نجح فريق النادي الأهلي وتغلب على نظيره نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ملخص مباراة وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز

وسجل أهداف النادي الأهلي الثلاثة كل من جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69 ومحمد مجدي قفشه في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم