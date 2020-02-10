الاهلي يتفوق على طلائع الجيش بثلاثية

نجح فريق النادي الأهلي وتغلب على نظيره نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز
وسجل أهداف النادي الأهلي الثلاثة كل من جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69 ومحمد مجدي قفشه في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم الإثنين 10 فبراير يصل رصيد النادي الأهلي إلى 42 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 14 مباراة لعبها حتى الآن في الدوري بينما يقف رصيد نادي طلائع الجيش عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.