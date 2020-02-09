سقوط تشكيل للاتجار في المخدرات بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمدرية امن القليوبية والمنافذ، بخدمة تأمين القطاع الثانى بطريق “القاهرة – الإسكندريه” الزراعى والقوات المرافقه من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس بقصد الإتجار، بناحية قلما، دائرة مركز قليوب.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بضبط كل من “م س ع”، 22 سنة، عاطل ومقيم سنديون، دائرة مركز قليوب، السابق اتهامه في عدد 2 قضية مخدرات، “م ا ش” 26 سنة عاطل ومقيم 14 شارع محمد على، شبرا البلد، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و”ع ف ع” 31 سنه عاطل ومقيم شارع جامع أبو الهنا، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات “جارى فحصها”،

بناحية قلما اتجاه بنها، دائرة مركز قليوب وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 790 جنيهًا، وهاتف محمول وجهاز تابلت، وتم التحفظ عليهم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم ومركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.