حزب مستقبل وطن ببنها يكرم اوائل الشهادة الأعدادية بالتيرم الأول على مستوى مدينة بنها

حزب مستقبل وطن ببنها يكرم اوائل الشهادة الأعدادية بالتيرم الأول على مستوى مدينة بنها

تنفيذا لتعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والأمين العام لمحافظة القليوبية بضرورة المشاركة المجتمعية فى شتى المجالات والتواجد الدائم بين المواطنين

كرمت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن برئاسة الاستاذ سامى عبد الوهاب أمين مدينة بنها الخمسة الأوائل بالشهادة الإعدادية بالتيرم الأول للعام 2019/2020 على مستوى مدينة بنها وذلك بعد اعلان نتائج التيرم الأوائل للشهادة الإعداداية بمحافظة القليوبية وبحضور عدد من أمناء مدينة بنها

جاء ذلك التكريم بتنظيم أمانة تنمية الموارد والخدمة الإجتماعية بأمانة مدينة بنها برئاسة جمال صبيح

ومن جانبة قال عبد الوهاب ان هذا التكريم هو جزء من المشاركة المجتمعية للحزب داخل الشارع البنهاوى وليكون دافعا لهولاء الطلاب على الاستمرار فى تفوقهم وتشجيعا لهم لبدء التيرم الثانى بروح معنوية مرتفعة ليواصلوا تفوقهم

كما أكد عبد الوهاب على أن مصر أمانة في يد بنات مصر لما لها من تصدر المشهد في مختلف المجالات منها الجيش والشرطة والقضاء و معربا عن تفائله ببنات مصر التي شاركت في 30 يونيه للدفاع عن الدولة المصرية وكيانها، متمنيا من الفتيات أن يستمروا في تفوقهم الدراسي ويكرمهم مستقبلا في الشهادة الثانوية.

واضاف بأنة قد تم تكريم كلا من الطالبتان سلسبيل أيمن وسلمى اسلام مختار من مدرسة السيدة عائشة ، ومجموع كل منهما 140 بنسبة 100% و الطالبة مريم أشرف السعيد من مدرسة سعد زغلول ومجموعها 140 بنسبة 100% و الطالبة مريم عبدالله فتحي من مدرسة مصطفى كامل ومجموعها 140 بنسبة 100%، و الطالبة أروى احمد السيد من مدرسة السلام الخاصة ومجموعها 140 بنسبة 100%.

ومن جانبة قال جمال صبيح أمين تنمية الموراد والخدمه الاجتماعية بمدينة بنها انه سعيد بتكريم هؤلاء الطلاب متمنيا لهم مواصله التفوق الدائم وان يكونوا من بين اوائل الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة بنهاية العام الحالى

حضر التكريم من امانة مدينة بنها كلا من وليد حسنى أمين التنظيم ورضوى الشافعى أمينة الإعلام و أماني يسري أمينة لجنة العمل الجماهيري وتامر رمضان أمين لجنة المهنيين وحمادة احمد أمين لجنة العمال والفلاحين وايمن رفعت عضو هيئة مكتب ومحمد حسن أمين لجنة المتابعة والتواصل الاجتماعي وتامر العربي امين العضوية ودعاء السحيمي أمينة لجنة التعليم والبحث العلمي.