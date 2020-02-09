بحضور عدد كبير من الوزراء و رجال الدولة والفنانين.. محافظ القليوبية يشهد افتتاح مستشفى الناس كأكبر مستشفى لجراحة قلب الأطفال على مستوى الشرق الأوسط بتكلفة بلغت 8.5 مليار جنيه

بحضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين ورجال الدولة والفنانين ونواب البرلمان شهد اليوم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية افتتاح مستشفى الناس التي تعد أكبر مستشفى على مستوى الشرق الأوسط لعلاج وإجراء جراحات لمرضى القلب من الأطفال وكان على راس من شارك في حفل الافتتاح المهندس/ إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة/ نبيلة مكرم وزيره الدولة لشؤون الهجره والمصريين بالخارج والدكتورة/ مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأه والدكتور/صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان والمهندس/محمود عطيه والأستاذة /ثريا الشيخ أعضاء مجلس النواب ونيافة المطران/مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والمفكر والسياسي الكبير الدكتور/ مصطفى الفقي والدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط السابق والأستاذ/ ممدوح عباس رئيس مجلس إداره مؤسسة الجود الخيرية والنائبة/ أنيسة حسونة رئيس مجلس أمناء المستشفى. و الأستاذ / أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة الجود والدكتور/ أحمد حنفي مدير المستشفى وعدد كبير من الفنانين ولاعبو الكرة .

وخلال كلمته اعرب محافظ القليوبية عن سعادته أن تكون مستشفى الناس” على أرض محافظة القليوية اذ تعد صرح طبي عظيم يفتخر به أبناء القليوبية، موجها الشكر لكل من شارك فى بناء المستشفى لخدمة اطفالنا الذين يحتاجون إلى علاج بالمجان،

مشيرا أن المستشفى فى هذه المدة القصيرة قامت باجراء 200 عملية جراحة قلب و130 قسطرة علاجية خضع لها مرضى القليوبية من الأطفال والكبار بأعلى نظام فندقي فى الخدمة والإقامة، وتم العلاج لهم بالمجان والمستشفى مجهز حاليا لإجراء 2000 عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية قسطرة ويمكن تحويل أى غرفة عادية لعناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.

كما ألقى المهندس/ إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الاسبق في شبرا الخيمة، إن الشعب المصري دائما يسعى لعمل الخير، مشيرًا إلى أن “مستشفى الناس” صرح طبي خيري من المنتظر أن يستقبل عددًا كبيرًا من الأطفال المصابين بأمراض القلب لمساعدتهم على الشفاء، ويخدم جميع محافظات الدلتا وعدد من محافظات الصعيد.

وأشادت السفيرة/نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

واضافت الدكتورة/نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر وخير ما نستثمر به هو مجتمع صحي منتج، مشيرة إلى أن اهتمام الوزارة بالصحة يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ حيث إن الصحة هي حق أساسي للمواطن المصري حتى يكون بالفعل مواطن منتج مثمر يستطيع خدمة مصر كما يليق بها، كما أن المجتمع المدني المصري له رصيد كبير في تقديم الخدمات الصحية.

ومن الجدير بالذكر ان مستشفى الناس تعد مشروع خيري يعمل فى ظل قانون الجمعيات الأهلية، ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد الأستاذ /خميس عصفور مؤسس هذا الصرح الطبي بالتنسيق مع مؤسسة الجود المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي وهى الجهة القائمة على إدارته برئاسة الدكتور/ممدوح عباس رئيس مجلس الأمناء والمهندس/ابراهيم محلب رئيس الهيئة الاستشارية العليا والاستاذة/انيسة حسونه عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي للمستشفى

وتعد “مستشفى الناس” أكبر مستشفى للأطفال علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا اذ تتكون المستشفى من خمس مباني بالإضافة إلي مبني الخدمات الحديث قد تم الانتهاء منها بالكامل من حيث الإنشاءات والتشطيب والتجهيز علي مساحة ٣٠ ألف م2 ، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية ٦٠٠ سرير، 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، والمستشفى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية ومن بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم وأيضًا للجهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.

كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضي بالمجان وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وسوف تبدأ العمل بتخصص القلب أملًا في المساهمة في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب وبين الحالات التي يتم علاجها حاليًا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة وذلك إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل في الحياة بصحة وقلب سليم، ومن الجدير بالذكر بأن العيادات الخارجية بدأت بالفعل في استقبال أوراق الحالات لبحثها وتحديد موعد دخولها .