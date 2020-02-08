سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية

نجح رجال مباحث مركز شرطة بنها التابعة لمحافظة القليوبية من القبض علي ، 3 عاطلين كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بناحية الشموت، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، بضبط كلا من “أحمد.أ”، 21 سنة عاطل ومقيم الشموت، و”السيد.م” 26 سنة، عاطل، و”سامح. س”، 17 سنة عاطل، بتكوينهم فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى وبحوزتهم سلاح نارى بندقيه آليه تحمل بخزينتها 11 طلقة وسلاحين وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3647 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2020.