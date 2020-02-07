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مظاهرات حاشدة فى السودان بعد صلاة الجمعة إحتجاجا على لقاء البرهان ونتنياهو

مظاهرات حاشدة فى السودان بعد صلاة الجمعة إحتجاجا على لقاء البرهان ونتنياهو

خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، عقب انتهاء صلاة الجمعة تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل.

وبحسب وكالات الأنباء العالمية، فقد تظاهر عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع “إسرائيل”، ورددوا هتافات منها “لا للتطبيع مع إسرائيل”.

وتأتي هذه المظاهرات على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاثنين الماضي.

من جهته قال البرهان إن لقاءه مع نتنياهو جاء انطلاقا من “موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان”، في حين اعتبره آخرون بأنه “تلطيخ لسمعة البلاد وطعنة للقضية الفلسطينية”.

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