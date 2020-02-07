النيابة الادارية تستدعي مالكة عقار الفرنواني لسؤالها في بلاغها ضد اعمال التزوير التي تمت لهدم المنزل بالباطل ولبناء برج لحساب اعوان شقيقها

كتب صلاح محمود

قررت النيابة الادارية بجنوب القليوبية برئاسة المستشار احمد بهجت نائب رئيس الهيئه استدعاء عفاف احمد احمد بركات مالكة عقار الفرنواني الذي يريد شقيقها ونجله هدمه لبناء برج سكني لحساب مجموعة من اعوانة الراغبين في اتمام الهدم حتي لو تطلب الامر دفع رشاوي لمن يكتبون التقارير لاقناع الجهات المعنية باسباب الهدم الوهمية .

كانت عفاف احمد احمد بركات قد تقدمت ببلاغ مدموغا بالمستندات التي تؤكد محاولات هدم المنزل علي غير سند من القانون وعن طريق بعض الموظفين الذين تربطهم علاقات مشبوهة باصحاب الغرض في هدم المنزل للاستفادة من هدمه ببناء برج سكني والتربح علي حساب مصالح السكان وان بعض الموظفين كتبوا تقارير مغايرة للواقع بالحصول علي المعلوم لاعطاء الفرصة لشقيقها لعمل تظلم ووقف قرار الترميم الصادر.

واتهمت عفاف جهة الادارة واشخاص من الادارة الهندسية بلعب الدور الاكبر لهدم العقار املا في العطايا المستقبلية والتي وصلت الي مبالغ مالية كبيرة وربما الي طابق كامل في البرج الموعود