وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا لجهودهم المتميزة خلال شهر يناير

كرم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، 712 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة خلال شهر يناير في تحقيق رسالة الأمن.

ووجه توفيق، بصرف مكافأة لـ712 من رجال الشرطة بمديريات أمن “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، أسيوط”، ويتبعون قطاعات “الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية” والإدارات العامة لـ”شرطة ميناء القاهرة الجوي، تأمين محور قناة السويس، المرور، أمن الموانئ، حماية الآداب، شرطة النقل والمواصلات” نظرًا لجهودهم خلال شهر يناير 2020 التي أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.