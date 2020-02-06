كتبت:بسنت طارق

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا علي بيرامدز في إطار مباريات الدوري العام بهدفين مقابل هدف احرزهما إليو ديانج.

أرتفع رصيد النادي الأهلي الي 39 نقطة في 13مباراة ليحقق إنتصارا اخر في الارقام لاعتلاء قمة الدوري منفردا.

جاءت الأهداف التلاتة في الشوط التاني حيث أحرز علي جبر مدافع بيرامدز هدفا فويا برأسه في شباك محمد الناوي في الدقيقة 9 وفي الربع الاخير من المباراة أحرز إليو ديانج هدفيين متتاليين ليحول الهزيمة الي نصر ويفك عقدة الخسائر أمام بيرامدز.

شهدت المباراة حالة طرد محمد أيمن منصور في الدقائق الأخيرة من المباراة بسبب إعتراضه علي الهدف الثاني للأهلي.