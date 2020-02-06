عاجل ..الجيش الليبي يقتل 97 من مرتزقة أردوغان

كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مقتل 97 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا خلال الأيام الماضية.

وأشار المحجوب ، إلى أن أكثر من ٣ آلاف مسلح من المرتزقة السوريين أرسلهم النظام التركي إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف مليشيات حكومة الوفاق.

وأضاف أن هؤلاء المرتزقة ينتمي كثير منهم لتنظيم داعش الإرهابي ويتواجدون في العاصمة طرابلس وبجبهتي السدادة وأبوقرين، القريبتين من مدينة مصراتة غربي البلاد.

وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة السورية يتم تدريبهم في الأراضي التركية، وأن من يشرف على توجيههم هم مستشارون أتراك يتواجدون في ليبيا، لافتا أيضاً إلى إصابة نحو ٤٥ مسلحا آخر من المرتزقة السوريين.

وأوضح المحجوب أن بعض هؤلاء المرتزقة يأتي لليبيا من أجل الهرب إلي أوروبا، وكشف عن أن هناك خلافات “بين المليشيات الليبية والمرتزقة السورية”.

وأكد أن المليشياوي الليبي يتقاضي نحو ٣ آلاف دينار في حين يتقاضى المرتزق السوري نحو ١٠ آلاف من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.