سقوط عصابة شامة بعد سرقة أموال مياه الشرب بالقليوبية

عصابه شامه رصدت أمين خزينه شركه المياه بالقناطر ولهفت 273 ألف جنيها

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

أمر مينا رضا وكيل نيابه القناطر الخيريه بأشراف محمد فايد رئيس النيابه بحبس عصابه شامه 4 أيام علي ذمه التحقيق لقيامهم بسرقه 273 ألف جنيه من أمين خازينه شركه مياه الشرب بالقناطر تحت تهديد السلاح الناري .

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه تلقي بلاغ من العميد حسني عبدالفتاح مدير الأمن بشركه مياه الشرب بالقليوبيه بقيام 3 أشخاص ملثمين بحوزتهم سياره ملاكي بدون لوحات حاملين بندقيه أليه بأستيقاف عيد سيد مسئول خزينه الشركه أثناء توجهه الي أحد البنوك بالقناطر لتوريد 273 ألف جنيها الأيراد اليومي للشركه .

تم تقنين الأجراءات وتبين من تحريات الرائد محمود أسماعيل رئيس مباحث القناطر بأشراف العميدين محمود جمال مفتش الأمن العام وحازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بأن وراء أرتكاب الحادث المتهمين خالد ج ت 36 سنه مسجل خطر من أبوالغيط دائره المركز وشهرته (شامه) وعاطف ف م 50 سنه مسجل خطر من الساحل بالقاهره ومحمد م ت 36 سنه من أبوالغيط .

تم مداهمه وكر المتهمين وضبط السياره وتبين أنها مبلغ بسرقتها وبحوزته الأخير بندقيه أليه و20 طلقه ألي و220 ألف جنيها من باقي المبلغ المستولي عليه أدلي المتهمين بأعترفات تفصيليه أمام اللواء هشام سليم مدير المباحث بأن المتهم الثالث كان قد توجهه الي الشركه لسداد رسوم أدخال الصرف الصحي وشاهد المجني عليه (مندوب الخزينه)

بحوزته مبالغ ماليه كبيره فعقد العزم وبيت النيه علي سرقته فقام بالأتفاق مع شريكيه في الجريمه علي سرقته بواسطه سياره ملاكي بدون لوحات مبلغ بسرقتها وأنتظروا المجني عليه قبل البنك في عز الظهر وأشهروا البندقيه الأليه في وجهه وأستولوا علي الأيراد وفروا هاربين بسيارتهم .

قام رجال المباحث برصد تحركات المتهمين من خلال كاميرات المراقبه الموجوده بالشوارع وتمكنوا من تحديد أماكن تواجدهم والقبض عليهم بعد أرتكابهم الجريمه ب 24 ساعه وتبين أنفاقهم 50 ألف جنيها من المبلغ علي ملذاتهم وشراء المواد المخدرات .

وبعرضهم علي النيابه أصدرت قرارها المتقدم .