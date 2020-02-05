ندوة حول وسائل تنظيم الاسرة وأهميةاستخداماتها بمجمع اعلام دمنهور التابع للهيئة العامة للاستعلامات

البحيرة : سعيد شتا

برئاسة المستشار الاعلامى جابر حيدر مدير المجمع تمت الندوة بالمركز الطبى لمدينة ناصر بدمنهور حاضر فيها الدكتورة/ نادية حمدى اسماعيل مديرة المركز الطبى بمدينة ناصر تحدثت حول عدة نقاط منها

مفهوم الصحة الانجابية وهى صحة الفتاة خلال مراحلها العمرية المختلفة بداية من كونها جنين و عرفت تنظيم الاسرة بانه المباعدة بين كل حول واخر كده لا تقل عن 3 سنوات واشارت ايضا الى اهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبةلصحة الام و الطفل والسن المناسب للانجاب يكون من 20 الى 35 عام و اوضحت خطورة الحمل المبكر والمتاخر والمتكرر بالنسبة للام والطفل وقامت باستعراض لوسائل تنظيم الاسرة وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة لكل سيدة حيث تتم بعد الكشف على السيدة وتحديد الطبيب المختص للوسيلة المناسبة لها واكدت ايضا على اهمية فحص ماقبل الزواج لانجاب جيل سليم وتفادى الاصابة بالامراض الوراثية وفى نهاية الندوة قامت بالرد على الشائعات التى تتردد حول وسائل تنظيم الاسرة واكدت ايضا على الاضرار النفسية والصحية للختان سواء على صحة الفتاة او على حياتها الزوجية

افتتحت فعاليات الندوة الاعلامية اميرة الحناوي مسئول الاعلام السكاني بمجمع اعلام دمنهور موضحة أن تنظيم الاسرة هو حل رئيسى للمشكلة السكانية وان الدولة توفر وسائل تنظيم الاسرة باسعار رمزية فى مختلف الوحدات الصحية و المراكز الطبية