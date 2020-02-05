عالم الفن

وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع طويل مع المرض

يشيع جثمان الفنانة الراحلة  نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادى، بعد قليل، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة

كتبت:بسنت طارق

يشيع جثمان الفنانة الراحلة  نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادى، بعد قليل، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر جنازة نادية لطفي عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

 عانت النجمة الكبيرة نادية لطفى منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية، ودخلت على إثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، لتستمر على هذا الوضع مايقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة.

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