جاهزية الثنائي أحمد فتحي وأجاي للمشاركة في مران مباراة الغد

كتبت:بسنت طارق

صرح الفريق الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي بجاهزية الثنائي أحمد فتحي، وجونيور اجاي، والاستعداد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

أوضح الفريق الطبي أن أحمد فتحي سيشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التى أبعدته عن مباراة الهلال فى دورى أبطال أفريقيا

وأوضح الجهاز الطبى أن النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان .

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوى.